Лайнеры "России" соединят Краснодар и египетский Шарм-эш-Шейх

Авиарейсы в Египет будут осуществляться и из аэропорта Краснодара, - сообщили в пресс-службе авиакомпании "Россия".

Авиакомпания планирует до 18 сентября запустить еженедельные рейсы на курорты Египта из восьми российских городов. Из Новосибирска будут летать самолеты Boeing 747, из других городов - Boeing 737-800. Из Краснодара можно будет долететь до Шарм-эш-Шейха, - передает "АиФ-Юг".

Гражданам России для поездки в Египет необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации на английском языке с наличием QR-кода. Он принимается, если после введения второго компонента прошло 14 дней. В ином случае россиянам нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета рейса.