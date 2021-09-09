В МИД России заявили о необходимости неукоснительного выполнения договоренностей по Карабаху

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ходе еженедельного брифинга, что необходимо обеспечить неукоснительное выполнение всех положений трехсторонних договоренностей по Карабаху

"На данный момент приоритетным считаем неукоснительное выполнение всех положений трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года", - сказала дипломат.

По ее словам, в первую очередь это касается соблюдения режима прекращения огня, решения комплекса гуманитарных вопросов, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе. "Рассчитываем, что данные шаги помогут создать условия для нормализации азербайджано-армянских отношений", - добавила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Она также отметила, что в настоящее время каких-либо существенных нарушений в зоне ответственности российских миротворцев не фиксируется. "Мы делимся оценками ситуации на азербайджано-армянской границе, где в последнее время имели место вооруженные инциденты. Информируем о работе по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе, осуществляемой по линии трехсторонней рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении", - пояснила Мария Захарова.