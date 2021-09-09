Выставка турецкого текстиля проходит в Бишкеке

Четвертая Выставка турецкой моды и текстиля открылась в столице Киргизии.

Текстиль на выставку привели 50 предприятий, представлены ткани, аксессуары, а также готовая одежда. В Бишкеке экспонируется продукция множества фирм из Стамбула и Бурсы.

Мероприятие организовано при сотрудничестве Leader Expo, Kırgız Bi Expo и Dordoy Union и проходит на территории крупнейшего торгово-рыночного комплекса Бишкека "Дордой".

На церемонии открытия экспо присутствовал посол Турции в Бишкеке Ахмет Садык Доган.

"Киргизия, будучи членом Евразийского экономического союза, является очень подходящей и выгодной страной для наших текстильных компаний. Мы призываем наши компании поставлять сюда свою продукцию и сотрудничать с местными компаниями", - сказал он на мероприятии.

Выставка турецкой моды и текстиля в Бишкеке продлится три дня.