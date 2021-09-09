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Новые детские и стоматологические специальности включены в резидентуру в Азербайджане

Новые детские и стоматологические специальности включены в резидентуру в Азербайджане

Кабмин Азербайджана принял решение о включении в степени резидентуры 18 новых специальностей в сфере стоматологии и педиатрии, об этом рассказал председатель сертификационной комиссии Минздрава АР Мурад Мирзазаде.

По его словам, это семейная и ядерная медицина; пародонтология; ресторативная, ортопедическая, детская стоматология; ортодонтия; детская/подростковая психология; неонатология; детские эндокринология, кардиология, нефрология, неврология, гастроэнтерология, урология, инфекционные заболевания и сердечно-сосудистая хирургия.

Получить эти и другие специальности в рамках резидентуры можно после завершения высшего базового образования, пишет "Sputnik Азербайджан".

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Вестник Кавказа

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