Айдын Зейналов презентовал в Москве своего Данте Алигьери

В Москве, в Российской государственной библиотеке в Доме Пашкова прошла презентация скульптурного произведения академика Российской академии художеств и академика Флорентийской академии искусств Айдына Зейналова Il sogno di Dante. Событие приурочено к 700-летней годовщине смерти итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери. Скульптура будет передана в дар городу Флоренции.

"Это и презентация, и в то же время проводы, потому что открытие будет во Флоренции в конце сентября-начале октября. Когда год назад возникла идея создать ”Данте” для Италии, мы подумали о том, что отправить это произведение во Флоренцию, не презентовав в Москве, было бы неправильно, потому что в России все со школьной скамьи знают и любят Данте. Благодаря дружеским, теплым отношениям с Обществом Данте в России, мы пришли к мысли, что это надо делать в библиотеке, поскольку библиотека - храм литературы, мысли, философии и это то самое место, где мы должны провести презентацию ”Данте”", - рассказал "Вестнику Кавказа" Айдын Зейналов.

"Работая над образом, я постоянно находился в процессе развития. Эта идея не была изначально в моем воображении, в моем сознании в том виде, в котором мы сейчас ее видим. Это был процесс, который эволюционировал. В итоге я пришел к тому, что сегодня выставлю на суд публики. Я ориентировался на произведение, которое знает каждый в мире, - на ”Божественную комедию”. Сюжеты из ада, из рая. Вихрь происшествий, который кружил сознание Данте, в его душе. Мне хотелось создать тот мир бесконечных воплей, криков, радости, размышлений, страданий и всего того, что он пытался воплотить в своем произведении".

Скульптор рассказал, что его связывает тесная дружба с деятелями искусств Италии: "Скульптура ”Данте” - это звено в цепочке. Мы давно общаемся с президентом региона, Тосканы, давно общаемся людьми из мира искусства, литературы. Это событие не случайно. Сейчас я работаю над произведениями для Италии, для Шотландии, для Китая".