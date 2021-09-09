В Абхазии курортная Гудаута уже неделю остается без воды

Уже вторую неделю жители части Гудауты и села Лыхны остаются без водоснабжения, коммунальные службы не могут сказать, как скоро водоснабжение будет восстановлено, пишет Sputnik Абхазия.

"Ситуация оказалась серьезнее, чем мы предполагали. Труба пробита в трех местах. Нам пришлось отвести русло реки Хипста, чтобы к ним подобраться. На это ушло полдня. Только приступили к сварке одной пробоины, и другую засыпало илом и камнями. Завтра вызовем технику и будем ее промывать. Ремонтные работы затягиваются в связи со сложностью участка", - рассказал начальник гудаутского водоканала Отар Лейба.

Сроки завершения ремонта в водоканале называть не стали - непонятно, насколько глубокого в трубу попали камни и ил.

Воду местным жителям с вечера вторника подвозят на спецмашинах по мере обращения абонентов.