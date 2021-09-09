Moderna выпустит единую вакцину от COVID-19 и гриппа

Американская биотехнологическая компания Moderna занимается разработкой вакцины, которая сможет защитить и от коронавируса COVID-19, и от гриппа. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе компании.

"Сегодня мы объявляем о первом шаге в нашей новой программе вакцины [от респираторных заболеваний] - разработке однокомпонентной вакцины, которая сочетает в себе дополнительную дозу против COVID-19 и дополнительную дозу против гриппа", - заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Новая РНК-вакцина сочетает в себе текущий вариант вакцины компании от коронавируса и прививку от гриппа, которая в настоящее время находится в разработке, передает ТАСС.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 221 млн, из них более 4,5 млн человек скончались.