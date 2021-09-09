Крупный пожар в жилом доме в Сочи удалось потушить

В Лазаревском районе Сочи на Барановском шоссе потушен пожар, начавшийся около 18.00.

Возгорание случилось в жилом двухэтажном дом барачного типа. Пожарные подразделения оперативно прибыли на место, на тот момент огонь распространился на площади 300 кв м.

«В 20.03 пожар был потушен на площади 370 кв м», - сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

В сгоревшем доме было 7-8 квартир, в которых в общей сложности проживали около 30 человек. Погорельцев временно разместят в пансионате «АкваЛоо».