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"Легион-Динамо" переиграл "Анжи"

&quot;Легион-Динамо&quot; переиграл &quot;Анжи&quot;

В Махачкале состоялась встреча 8-го тура первенства ФНЛ-2 в первой группе между клубами "Легион-Динамо" и "Анжи". Победу со счетом 1:0 одержали хозяева поля.

Единственный мяч на 13-й минуте записал на свой счет нападающий "Легион-Динамо" Махач Абдулхамидов.

Таким образом, на данный момент "Легион-Динамо" с 12 очками занимает 6-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ-2. "Анжи" находится на 2-м месте, в активе команды 18 очков.

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Вестник Кавказа

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