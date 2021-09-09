Рейс в Физули стал демонстрацией послевоенного восстановления Карабаха

Национальный авиаперевозчик "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) совершил первый тестовый полет в международный аэропорт города Физули, недавно построенный на территории, освобожденной от армянской оккупации менее года назад. Первыми пассажирами крупнейшего пассажирского лайнера AZAL "Карабах" стали представители СМИ. Строительство аэропорта началось в январе этого года, а уже в начале сентября он принял первые пассажирские и грузовые рейсы, пишет журналист Гейдар Исаев в статье для Eurasianet.

5 сентября Airbus A340-500 совершил получасовой перелет из Баку в Физули. Открытие аэропорта стало демонстрацией послевоенного восстановления Карабаха и окружающих его районов, наряду с несколькими другими транспортными проектами, включая шестиполосную автомобильную дорогу и два дополнительных аэропорта. В тот же день в аэропорту Физули приземлился самолет Boeing 747-400 - один из крупнейших грузовых авиалайнеров азербайджанской авиакомпании Silk Way Airlines, совершив первую доставку грузов Азербайджаном в Карабах после завершения войны.

Аэропорт будет полностью готов к концу сентября. Менеджер проекта по строительству аэропорта Селим Акбай сообщил, что в строительстве участвовало 12 турецких компаний, а из Турции, России, Китая, США, Германии, Финляндии и других стран были привезены строительные материалы и оборудование.

Вышка управления воздушным движением, построенная в соответствии с международными стандартами, позволит использовать аэропорт для осуществления международных рейсов, говорится в сообщении авиакомпании. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент аэропорта Физули 14 января, заявив, что воздушная гавань будет в первую очередь обслуживать Шушу - город, освобожденный Азербайджаном во время войны и объявленный культурной столицей страны.

"Здесь не было никакой инфраструктуры, мы занимались и ее созданием, - сказал журналистам в Физули директор строительной компании AZVIRT Камиль Алиев. - Пришлось расчищать территорию от мин". Азербайджан также строит аэропорты в Лачине и Зангилане, двух других районах, освобожденных Азербайджаном в прошлом году. Ильхам Алиев дал старт строительству международного аэропорта в Лачинском районе 15 августа.

Точная сумма, потраченная на строительство аэропорта, пока неизвестна. Недавно опубликованные данные Государственного комитета статистики показали, что в первой половине 2021 года правительство потратило в общей сложности 269 млн манатов ($158 млн) на восстановление Карабаха. Большая часть средств была потрачена на Физулинский район: 75 млн манатов ($44 млн).

Азербайджанские чиновники и эксперты предположили, что открытие аэропортов позитивно скажется на развитие экономики региона. "Учитывая экономический потенциал освобожденных территорий, аэропорт будет способствовать расширению экспортного потенциала региона", - сказал государственному информационному агентству AzerTAc экономист и депутат азербайджанского парламента Вугар Байрамов. Однако, как полагает экономист Тогрул Валиев, аэропорт Физули может оправдать себя, если регион станет популярным туристическим центром, полагает: "Сейчас там ничего нет, и на восстановление всего, и на вывод на мировой рынок после реконструкции нужно время".

Между тем аэропорт в Зангилане позиционируется как международный транспортно-логистический центр, связанный с будущим наземным транспортным маршрутом через южную Армению, соединяющим Нахчыван с остальным Азербайджаном - известный в Азербайджане как Зангезурский коридор.