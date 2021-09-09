Число пострадавших в Ногинске увеличилось до 22, поиски завершены

В Ногинске, где утром в среду в жилом доме случился взрыв газа, завершены спасательные работы, число пострадавших составляет 22, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В ходе разбора завалов спасателями МЧС России были обнаружены тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка. Госпитализированы шесть человек", - поделились в пресс-службе.

Все аварийно-спасательные работы на месте ЧП завершены.

Напомним, взрыв прогремел на третьем этаже девятиэтажки, в результате обрушились перекрытия четырех этажей, люди оказались под завалами.