Число пострадавших в Ногинске увеличилось до 22, поиски завершены
В Ногинске, где утром в среду в жилом доме случился взрыв газа, завершены спасательные работы, число пострадавших составляет 22, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
"В ходе разбора завалов спасателями МЧС России были обнаружены тела семи погибших, в том числе двух детей. Пострадали 22 человека, из них четыре ребенка. Госпитализированы шесть человек", - поделились в пресс-службе.
Все аварийно-спасательные работы на месте ЧП завершены.
Напомним, взрыв прогремел на третьем этаже девятиэтажки, в результате обрушились перекрытия четырех этажей, люди оказались под завалами.
Вестник Кавказа
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