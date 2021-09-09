Останкинская башня в День города устроит световое шоу

Останкинская телебашня в Москве в честь Дня города включит уникальное праздничное шоу.

"11 и 12 сентября, ко Дню города Москвы, Останкинская телебашня запустит праздничное световое шоу. По всему периметру полукилометровой башни будет включен праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Аналогов такой подсветки нет ни на одной башне мира - задействовано 550 различных источников света. Это самое высокое расположение художественной подсветки в Европе", - сообщили в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В каждый из дней световое шоу будет длиться три часа, с 20:00 до 23:00. Зрители шоу смогут принять участие в фотоконкурсе "Останкинская башня глазами Москвы".