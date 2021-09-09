Холод и дождь ждут жителей Казахстана в пятницу

В Казгидромете предупредили о похолодании и осадках в пятницу.

По данным синоптиков, прохождение атмосферных фронтальных разделов принесет в республику прохладу и дожди. На юго-западе, северо-западе, севере, востоке, в центре Казахстана в пятницу ожидаются дожди с грозами, на востоке республики прогнозируется сильный дождь.

В трех регионах объявлены штормовые предупреждения. В Северо-Казахстанской области в пятницу будет гроза, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с. В Карагандинской области прогнозируются заморозки до минус 2, днем в северных районах области ожидается гроза. Сильный дождь с градом и грозой случится в горных и предгорных районах Жамбылской области.

В Нур-Султане в пятницу будет дождливо, воздух прогреется до 17-19 градусов. В Шымкенте ожидаются грозы, днем плюс 25-27. В Алматы также пройдут дожди, температура воздуха составит 18-20 градусов.