В Костанае качели рухнули на восьмилетнюю девочку

В Костанае на голову восьмилетней девочки упали качели. Инцидент произошел 6 сентября на детской площадке в одном из центральных дворов города.

В настоящее время девочка находится на амбулаторном лечении дома, у нее диагностирован ушиб головы.

Детскую площадку установили всего три года назад, но металлическая конструкция разрушилась в тот момент, когда на ней качалась девочка, а еще несколько детей находились рядом, передает региональное издание "Алау".

По словам мамы пострадавшей девочки Елены Богдановой, спустя три дня после случившегося никаких действий от обслуживающей организации, в чьем ведении находится злополучная детская площадка, предпринято не было. Она подчеркнула, что качели стоят на том же месте, в сломанном виде.

Родители этого двора написали заявление в правоохранительные органы, однако ответа до сих пор не получили.