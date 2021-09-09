Полярный холод придет в Москву в середине следующей недели

По прогнозам синоптиков, к середине следующей недели в Москву нагрянет полярный холод.

В центре погоды "Фобос" уточнили, что портиться погода начнет уже во вторник, начнутся затяжные дожди, похолодает до 16-18 градусов.

"К середине недели произойдет обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до 5-10 градусов тепла, днем - до 9-14 градусов тепла, а это уже на несколько градусов ниже средних параметров метеостатистики", - сообщили специалисты.

Потепление, которое произойдет в столице в выходные нельзя назвать бабьим летом, считают в "Фобосе". "Грядущее относительное улучшение метеоусловий сроком на три-четыре дня не сможет полноценно претендовать на статус бабьего лета. Это будет всего лишь химера", - говорится в сообщении.

По словам синоптиков, "надежды на длительный период теплой и сухой погоды остаются". Есть вероятность, что бабье лето придет в последней декаде сентября.

"Прогнозы показывают, что произойдет это, скорее всего, в последней декаде сентября, когда на синоптическую авансцену европейской России выйдет обширный "скандинавец", который и подарит нам настоящее классическое бабье лето с обилием солнца, штилем и умеренной температурой, когда ночами воздух будет остывать до 1-6 градусов тепла с вероятностью предутренних очаговых заморозков, а днем столбики будут подниматься до 11-16 градусов тепла", - пояснили метеорологи.

Золотая осень в Москве придет вместе с астрономической осенью, которая наступает 22 сентября.