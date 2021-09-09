Песков выразил надежду, что  "Северному потоку - 2" уже ничто не помешает

Никто и ничто не должны помешать вводу трубопровода "Северный поток - 2" в строй, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что намерения помешать проекту уже давно декларировались США, противницей проекта является и Украина. "В Киеве тоже давным-давно кричат "караул" в связи с "Северным потоком". Хотя на фоне этих криков президент Путин также достаточно давно сказал и совсем недавно однозначно повторил: в случае заключения соответствующих контрактов Россия, а также при условии, что это будет экономически целесообразно и выгодно, Россия будет и готова продолжать транзит через Украину", - напомнил Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Несмотря на попытки помешать реализации "Северного потока - 2", проект практически завершен, отметил он. "Сейчас мы знаем, что уже проект в завершающей стадии. Мы надеемся, что уже ничто и никто не сможет помешать вводу этого крупного инфраструктурного объекта в строй", - заявил представитель Кремля.

По его словам, нехватка газа в европейских хранилищах еще раз доказывает, что проект необходим. Газ продолжает оставаться самым чистым топливом, а трубный газ продолжает оставаться гарантированным по объемам, по ритмичности, по цене, подчеркнул Песков. "Таким он будет в обозримой перспективе. Поэтому газ нужен", - заключил он.