Добыча золота в Узбекистане завершилась разборками двух сел

В Хатырчинском районе Навоийской области Узбекистана устроили разборки более 50 человек. Об этом сообщили в МВД республики.

В ведомстве отметили, что между жителем села Олтинсой и жителем села Чилош произошла драка из-за выведенного из эксплуатации месторождения золота, незаконной разработкой которого они занимались.

После этого к конфликту подключились родственники и знакомые двух мужчин. Из села Олтинской к месту разборки прибыли 33 человека, а из села Чилош - около 20. Они собрались на расстоянии примерно 40-50 метров друг от друга, держа камни и палки.

Сотрудники органов внутренних дел пытались успокоить собравшихся граждан, но они проигнорировали требования правоохранителей и продолжали вести себя неадекватно, оскорбляя друг друга нецензурными словам.

В результате конфликтующие стороны забросали камнями друг друга и автомобили сотрудников ОВД, передает Podrobno.uz.