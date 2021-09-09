"Легион-Динамо" предпримет еще одну попытку заявить Нурмагомедова

Президент махачкалинского футбольного клуба "Легион-Динамо" Шамиль Лахиялов заявил, что клуб не смог заявить бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

"К сожалению, Хабиба заявить не удалось", - цитирует Лахиялова "РБ-Спорт".

Он подчеркнул, что данный вопрос отложен.

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.