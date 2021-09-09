Лавров и глава МИД Ирана обсудили СВПД и ситуацию в Афганистане

В четверг, 9 сентября, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили последние события в Афганистане и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в преддверии очередной сессии Совета Управляющих МАГАТЭ. "Восстановление "ядерной сделки" в ее изначальной сбалансированной конфигурации - единственно правильный путь для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон", - сказано в заявлении МИД РФ.

Касаясь ситуации в Афганистане, Лавров и Абдоллахиян отметили, что Москва и Тегеран заинтересованы в установлении стабильности в этой стране как важного фактора обеспечения безопасности в регионе и за его пределами.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. 7 сентября талибы назначили временное правительство Афганистана.