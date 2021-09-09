В Кварели задержали захватчика "Банка Грузии"

Правоохранители успешно провели операцию по задержанию захватчика "Банка Грузии" в Кварети.

Напомним, днем в четверг неизвестный вооруженный мужчина ворвался в банк, взял заложников и требовал определенную денежную сумму.

"Подтверждаю. Спецоперация, длившаяся несколько часов, завершилась успешно. Сотрудники МВД нейтрализовали и задержали человека, который находился в банке и взял заложников. Все заложники на свободе, их здоровью ничто не угрожает", - сообщила глава пресс-службы МВД страны Кети Ковзиашвили.

Она добавила, что следствие по факту захвата банка продолжается.