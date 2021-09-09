В Кабардино-Балкарии стабилизируется ситуация с коронавирусом

В Кабардино-Балкарии снижается уровень заболеваемости коронавирусом, эпидемиологическая ситуация стабилизируется, заявил глава республики Казбек Коков в ходе "муниципального часа" в четверг.

"Глава КБР Казбек Коков подчеркнул, что в Кабардино-Балкарии отмечается снижение заболеваемости и числа госпитализируемых, что является результатом принимаемых профилактических мер, в том числе иммунизации населения. Он акцентировал, что работа в данном направлении должна быть продолжена", - сообщает пресс-служба Кокова.

Вакцинацию от коронавируса в КБР прошли полностью более 130 тыс человек, как минимум одну дозу препарата получили около 164 тыс человек.

В регионе выявлено за сутки 74 случая заболевания, за все время - 30 419 случаев.