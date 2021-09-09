Россия готова продолжить транзит газа через Украину

Россия готова и дальше поставлять газ в Европу через Украину, это коммерческий вопрос, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы готовы к продолжению транзита газа через территорию Украины, но этот вопрос является чисто коммерческим. Он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок и конкурентоспособности альтернативных маршрутов", - заявила она на брифинге.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее говорил, что транзит газа через Украину сохранится после 2024 года, "если будет спрос". При этом он добавил, что, согласно оценкам ведущих мировых агентств, спрос на газ будет расти.