Замначальника инфоцентра МВД Краснодарского края задержали за взятку

Во вторник, 7 сентября, заместителя начальника информационного центра ГУ МВД по Краснодарскому краю задержали при получении взятки в размере 3 млн рублей за якобы содействие в непривлечении к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По данному факту руководством ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначено проведение служебной проверки. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей", - приводит сообщение ведомства РИА Новости.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). По данным пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей, назначено проведение проверки. В том случае, если вина мужчины будет подтверждена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.