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Митрополита Грузинской православной церкви нашли в его доме без сознания

Митрополита Грузинской православной церкви нашли в его доме без сознания

Члена Священного Синода Грузинской православной церкви, митрополита Цилкани и Душети Зосиме обнаружили без сознания в его собственном доме, сообщают местные СМИ.

По другой версии, митрополиту стало плохо в его резиденции в городе Мцхета, передает "Грузия Online".

Врачи пока затрудняются назвать причину ухудшения состояния здоровья священнослужителя. Среди версий - инсульт, сердечный приступ, интоксикация и коронавирус COVID-19.

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Вестник Кавказа

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