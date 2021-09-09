Митрополита Грузинской православной церкви нашли в его доме без сознания

Члена Священного Синода Грузинской православной церкви, митрополита Цилкани и Душети Зосиме обнаружили без сознания в его собственном доме, сообщают местные СМИ.

По другой версии, митрополиту стало плохо в его резиденции в городе Мцхета, передает "Грузия Online".

Врачи пока затрудняются назвать причину ухудшения состояния здоровья священнослужителя. Среди версий - инсульт, сердечный приступ, интоксикация и коронавирус COVID-19.