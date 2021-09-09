Эрдоган и Рахмон оказались единодушны по вопросу Афганистана

В четверг состоялся телефонный разговор президентов Таджикистана Эмомали Рахмон и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которого они подтвердили схожесть взглядов на ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба таджикистанского лидера.

В разговоре первые лица уделили особое внимание тревожным тенденциям развития ситуации в Афганистане. "При обсуждении проблематики Афганистана президенты, подтвердив схожесть или близость позиций Таджикистана и Турции по ее актуальным вопросам, подчеркнули необходимость создания в стране инклюзивного правительства с участием представителей всех проживающих в ней этнических групп и указали на актуальность оказания гуманитарной помощи народу Афганистана", - отметили в пресс-службе.

Также Рахмон и Эрдоган затронули другие вопросы международной и региональной повестки. Они обсудили вопросы расширения многопланового сотрудничества между двумя странами, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности и совместной борьбы против глобальных вызовов и угроз.

В конце беседы стороны договорились об официальном визите Эрдогана в Душанбе по мере нормализации эпидемиологической ситуации.