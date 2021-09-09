Эрдоган призвал население Турции активнее прививаться от коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что победить пандемию коронавируса можно только с помощью вакцинации и призвал граждан страны делать прививки.

Эрдоган сообщил, что в Турции уже использовано 100 млн доз вакцин от коронавируса. Кроме того, в стране разработана своя вакцина.

"Широкое применение отечественной вакцины TURKOVAC позволит полностью победить пандемию. Призываю всех граждан участвовать в вакцинации и тем самым внести вклад в борьбу с пандемией", - написал турецкий лидер в Twitter в четверг.