Кварельский грабитель отпустил заложников, но не сдался

Мужчина, захвативший Кварельское отделение "Банка Грузии", отпустил всех заложников и остался один в помещении, сообщил губернатор Кахети Ираклий Шиошвили.

Тем не менее, преступник не сдался, с ним ведутся переговоры: он требует предоставить ему крупную сумму денег.

"В разное время он называет разные суммы. Так что сейчас между ним и правоохранителями ведутся переговоры. Посмотрим, каков будет результат, дождемся результата", - цитирует Шиошвили Sputnik Грузия.