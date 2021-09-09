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Кварельский грабитель отпустил заложников, но не сдался

Кварельский грабитель отпустил заложников, но не сдался

Мужчина, захвативший Кварельское отделение "Банка Грузии", отпустил всех заложников и остался один в помещении, сообщил губернатор Кахети Ираклий Шиошвили.

Тем не менее, преступник не сдался, с ним ведутся переговоры: он требует предоставить ему крупную сумму денег.

"В разное время он называет разные суммы. Так что сейчас между ним и правоохранителями ведутся переговоры. Посмотрим, каков будет результат, дождемся результата", - цитирует Шиошвили Sputnik Грузия.

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Вестник Кавказа

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