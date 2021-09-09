Жительница Ингушетии стала фигуранткой уголовного дела за обучение терроризму

В Назрановском районе возбуждено уголовное дело против 30-летней жительницы Ингушетии, подозреваемой в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст.205.3 УК РФ). Такое сообщение опубликовано на сайте СУ СКР по республике.

Как установило следствие, не позднее апреля 2015 года подозреваемая находилась в Сирии и активно участвовала в деятельности боевой группы, структурно входящей в состав запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Она была направлена в специальный лагерь для новобранцев, где ее обучили минно-взрывному делу и оказанию экстренной медицинской помощи. Предполагалось, что новые навыки она будет применять в последующих боевых действиях и террористической деятельности.

Преступление было выявлено в ходе расследования ранее возбужденного в отношении той же женщины уголовного дела по ч.2 ст.205.5 УК РФ и ч.2 ст.208 УК РФ.

По уголовному делу реализуются все необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.