Протестующих виноградарей силой разогнали в Араратской области

Полицейские применили силу для того, чтобы заставить протестующих виноградарей покинуть трассу Ереван-Мегри. Об этом сообщают СМИ.

Селяне заблокировали дорогу сегодня, требуя, чтобы предприятия выкупили у них весь урожай по цене 150 драмов за килограмм вместо нынешних 120-130 драмов.

Правоохранители долго вели переговоры с виноградарями, но затем, не добившись успеха, силой разблокировали дорогу, передает News.am.