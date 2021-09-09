Песков: США не будут уменьшать давление на Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внешняя политика США не изменилась после прихода действующего президента страны Джо Байдена к власти.

"Внешняя политика США в целом достаточно статичная. Наверное, суть этой политики не меняется от президента к президенту, это очевидно", - выразил уверенность представитель Кремля в эфире Первого канала. В этой связи Песков отметил, что российские власти не ожидают уменьшения давления США на Россию.

Представитель официальной Москвы подчеркнул, что Россия, несмотря на давление США, продолжит проводить независимую политику.