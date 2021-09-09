Природный газ на $265 тысяч украли в Самаркандской области

В Самаркандской области прошло плановое контрольное мероприятие по потреблению природного газа, в результате которого был выявлен целый ряд нарушений. Такое сообщение распространила пресс-служба Минэнерго Узбекистана.

Несколько предприятий, незаконно используя голубое топливо, всего за месяц расхитили здесь 2 млрд 825 млн сумов (почти $265 тыс) - этого хватило бы на полгода для 24 тыс домохозяйств.

По итогам проверок в августе было выявлено 12 случаев нелегального подключения к газовой сети. Все собранные материалы переданы в правоохранительные органы, передает Sputnik Узбекистан.