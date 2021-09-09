Путин назвал виновных в начале нового кризиса в Афганистане

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС, обвинил США в развязке нового кризисе в Афганистане

"Новый виток кризиса в Афганистане связан с безответственными попытками США навязать свои ценности. Уход американцев из страны привел к новому кризису, и неясно, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность", - приводит его слова РИА Новости.

По словам российского лидера, страны БРИКС активно выступают за установление мира и стабильности в Афганистане.

"Россия, как и партнеры по БРИКС, последовательно выступает за установление долгожданного мира и стабильности на афганской земле. Жители этой страны многие десятилетия борются и заслужили право самостоятельно определять то, каким будет их государство", - отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что участники организации "не заинтересованы в том, чтобы Афганистан оставался угрозой для окружающих стран, чтобы с афганской территории нам угрожал терроризм, незаконный наркотрафик". "Мы заинтересованы в том, чтобы остановить поток миграции. За то, чтобы афганцы могли мирно и достойно жить на своей родине", - уточнил президент России.