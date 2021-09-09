В Москве презентовали памятник-композицию Данте Алигьери работы Айдына Зейналова

8 сентября в Москве в Российской государственной библиотеке в Доме Пашкова прошла презентация скульптурного произведения академика Российской академии художеств и академика Флорентийской академии искусств Айдына Зейналова «Il sogno di Dante». Событие приурочено к 700-летней годовщине смерти итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери. Скульптурное произведение, которое является авторской работой Айдына Зейналова, будет передано в дар городу Флоренции.