СМИ сообщают о захвате заложников в банке в Кварели

Вооруженный преступник ворвался в отделение "Банка Грузии" в городе Кварели (регион Кахети), об этом сообщает МВД республики.

Здание оцеплено полицией, мужчина все еще находится внутри, передает Sputnik Грузия.

По данным телеканала Rustavi-2, злоумышленник взял в заложники 15 человек, взамен на их жизни он требует выкуп в 500 тыс лари (более $160 тыс). Официального подтверждения либо опровержения этой информации пока нет.