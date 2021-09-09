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Москвичи смогут получать льготные лекарства в коммерческих аптеках

Москвичи смогут получать льготные лекарства в коммерческих аптеках

Эксперимент по выдаче льготных лекарств в коммерческих аптеках начнется в Москве в ближайшее время, сообщила заместитель мэра столицы по вопросами социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, речь идет о неспецифических лекарствах, которые составляют до 40% объема препаратов для льготников. "Нам это позволит разгрузить склад и высвободить человеческий ресурс. Пациенту это даст больше точек для получения нужного лекарства", - сказала она на IV Форуме социальных инноваций регионов.

Также Ракова отметила, что две крупные аптечные сети уже согласились участвовать в проекте.

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