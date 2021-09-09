БРИКС в 2022 году пройдет в Китае

XIV cаммит БРИКС в 2022 году примет Китай. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на XIII саммите стран объединения, который проходит в формате видеоконференции под индийским председательством.

"В следующем году Китай будет председательствовать в БРИКС и выступит организатором XIV саммита БРИКС", - приводит его слова ТАСС

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай готов сотрудничать со всеми странами объединения по всем направлениям, а также налаживать более тесные связи для решения общих задач.

"Китай надеется на кооперацию со странами БРИКС для дальнейшего углубления сотрудничества по всем направлениями, налаживания более тесных и прагматичных отношений для решения общих задач и создания лучшего будущего", - добавил председатель КНР.