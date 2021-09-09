Потепление до плюс 25 идет на Москву

Москву в начале следующей недели ждет резкое потепление, сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, уже с завтрашнего дня температура воздуха в столице будет расти и дойдет до плюс 14 ночью, днем же будет от 16 до 21 градуса выше ноля. Затем, в воскресенье, столбики термометров поднимутся до 24 градусов.

"В понедельник нас ждет самый пик тепла: днем воздух прогреется до плюс 25. Все это время практически не будет осадков. Но это не идеальная солнечная погода - солнце будет закрыто облаками", - цитируют Тишковца "Известия".

Таким образом, уточнил синоптик, теплая погода продлится четыре дня, но едва ли это можно будет назвать бабьим летом.

После тепла во вторник в Москву придет холодный фронт с ливневыми дождями, днем будет максимум 20 градусов выше ноля днем.