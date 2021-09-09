Казахстан получил еще одну партию китайской вакцины от COVID-19

Новая партия китайского препарата от коронавируса Sinopharm прибыла в Казахстан, сообщил глава Минздрава республики Алексей Цой.

"Очередная партия в 3 миллиона доз вакцины Sinopharm поступила в Казахстан", - написал министр на своей странице в Facebook.

Первая партия китайских вакцин от COVID-19 была доставлена во все регионы страны 18 августа.

Напомним, что ВОЗ включила 7 мая китайский препарат в список средств для использования в чрезвычайных ситуациях. две дозы препарата вводятся с интервалом в 21-28 дней.