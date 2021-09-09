Опрос: Грузия развивается неправильно

Больше двух третей жителей Грузии уверены, что страна идет в неправильном направлении. Такие результаты дал опрос, проведенный международной исследовательской компанией Edison Research.

По данным исследования, как неправильный оценивают вектор развития Грузии 72% населения, в обратном убеждены 28% респондентов, передает Sputnik Грузия.

В июне результаты аналогичного опроса были практически такими же - 71% и 29% соответственно. А год назад в верности пути Грузии были уверены больше опрошенных: в октябре 2020 года такой ответ дали 39% респондентов, остальные сочли его "неправильным".