Гендиректор "Рубина" рассказал о несостоявшемся уходе Кварацхелии

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов сообщил о ситуации с несостоявшимися трансферами футболистов казанской команды Хвичи Кварацхелии и Ивана Игнатьева.

Ранее сообщалось, что грузинский хавбек Кварацхелия покинет "Рубин" в летнее трансферное окно. Говорилось о его возможном переходе в итальянский "Ювентус" или английский "Тоттенхэм".

"У нас не было цели продать Хвичу. Если бы у нас было предложение, наверное, мы бы его рассмотрели. Задача была, конечно, оставить его у себя, потому что такой яркий игрок ценен не только для нашей команды, но и для России в целом", - сообщил он, передает РИА Новости.

По его словам, игра Кварацхелии делает футбол зрелищным. "Когда есть такие футболисты, которые не боятся идти в обводку на одного-двух соперников, интерес к футболу просыпается. Да, реальных предложений не было. Ну, и слава богу", - констатировал Сайманов.