Пашинян отправляет в отставку губернатора Араратской области?

Губернатор Араратской области Размик Тевонян подал заявление об отставке.

Об этом, как сообщает Sputnik Армения, рассказала его помощница Кристине Погосян.

Напомним, Тевонян занял пост губернатора 10 декабря прошлого года. СМИ распространяют сообщения о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается вернуть в кресло главы Араратской области экс-губернатора Гарика Саркисяна, в данный момент руководителя Комитета по управлению госимуществом.