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Памятник олимпийскому чемпиону по борьбе открыли в Нур-Султане

Памятник олимпийскому чемпиону по борьбе открыли в Нур-Султане

В Нур-Султане состоялась торжественная церемония открытия памятника олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Жаксылыку Ушкемпирову. 
Монумент установлен на территории Дворца единоборств. 
Открытие посетили глава Минкультуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова, заметитель акима Нур-Султана Асхат Оралов, а также известные казахстанские спортсмены. 
Жаксылык Ушкемпиров является первым казахом, который стал чемпионом Олимпийских игр по греко-римской борьбе.

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Вестник Кавказа

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