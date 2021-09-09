Памятник олимпийскому чемпиону по борьбе открыли в Нур-Султане
В Нур-Султане состоялась торжественная церемония открытия памятника олимпийскому чемпиону по греко-римской борьбе Жаксылыку Ушкемпирову.
Монумент установлен на территории Дворца единоборств.
Открытие посетили глава Минкультуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова, заметитель акима Нур-Султана Асхат Оралов, а также известные казахстанские спортсмены.
Жаксылык Ушкемпиров является первым казахом, который стал чемпионом Олимпийских игр по греко-римской борьбе.
Вестник Кавказа
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