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Директора одной из ереванских школ задержали за взятку

Директора одной из ереванских школ задержали за взятку

В Ереване задержали директора школы №122 Марину Малахян, сообщает СК Армении.

"Ходатайство об аресте Малахян было направлено в суд. Ей предъявлено обвинение по статье 311 ("получение взятки в крупных размерах")", - сказано в сообщении.

Ранее в соцсетях распространилась запись разговора между директором школы и учителем Мелине Акопян. Малахян требовала от Акопян крупную взятку при устройстве на работу, а также ежемесячные выплаты с зарплаты.

На следующий день в Минобразовании Армении сообщили об увольнении директора.

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Вестник Кавказа

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