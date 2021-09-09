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Европейскому регулятору не хватает данных по "Спутнику V"

Европейскому регулятору не хватает данных по &quot;Спутнику V&quot;

Европейскому агентству лекарственных средств требуется больше данных о российской коронавирусной вакцине "Спутник V", рассказал на брифинге глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"Что касается вакцин "Спутник V" и Sinovac, то с компаниями ведутся достаточно продуктивные обсуждения, однако, похоже, должно быть направлено больше данных, прежде чем мы сможем добиться прогресса в последовательной экспертизе", - цитирует его ТАСС.

Кавалери пояснил, что при существующем количестве информации проблематично оценить временные рамки в процессе проверки российского и китайского препаратов.

Напомним, "Спутник V" зарегистрировали в РФ 11 августа прошлого года, он стал первой в мире официально зарегистрированной коронавирусной вакциной.

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Вестник Кавказа

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