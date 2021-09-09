Москвич сорвался с горы на Кубани

Турист из Москвы сорвался со скального участка горы Сахарный Псеашхо в Сочи, его госпитализировали при помощи вертолета. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

Отмечается, что при падении 35-летний житель Москвы получил травмы и не мог самостоятельно передвигаться.

"Спасатели нашли пострадавшего и оказали ему первую помощь. После на вертолете туриста доставили в больницу", - сказал собеседник.