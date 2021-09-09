Израиль заверил, что Иран не станет ядерной державой

Израиль не позволит Ирану стать ядерной державой, заверил глав МИД еврейского государства Яир Лапид, отметив, что полная реализация иранской ядерной программы приведет к новому витку гонки вооружений. Об этом он заявил после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

"Мы говорили о иранской ядерной программе и о той опасности, которую она представляет для всего мира... Быстро наращивается ядерная программа без надлежащего контроля. Требуется решение совета управляющих (МАГАТЭ)", - сказал глава МИД Израиля, отметив, что это общемировая проблема.

"Ядерный Иран приведет к новому витку ядерной гонки, гонки вооружений на Ближнем Востоке. Последнее, что кто-то из нас хотел бы видеть, это то, как ядерное оружие попадает не в те руки", - подчеркнул глава израильского внешнеполитического ведомства.