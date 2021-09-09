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Израиль заверил, что Иран не станет ядерной державой

Израиль заверил, что Иран не станет ядерной державой

Израиль не позволит Ирану стать ядерной державой, заверил глав МИД еврейского государства Яир Лапид, отметив, что полная реализация иранской ядерной программы приведет к новому витку гонки вооружений. Об этом он заявил после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

"Мы говорили о иранской ядерной программе и о той опасности, которую она представляет для всего мира... Быстро наращивается ядерная программа без надлежащего контроля. Требуется решение совета управляющих (МАГАТЭ)", - сказал глава МИД Израиля, отметив, что это общемировая проблема.

"Ядерный Иран приведет к новому витку ядерной гонки, гонки вооружений на Ближнем Востоке. Последнее, что кто-то из нас хотел бы видеть, это то, как ядерное оружие попадает не в те руки", - подчеркнул глава израильского внешнеполитического ведомства.

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Вестник Кавказа

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