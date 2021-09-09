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В Казахстане выбрали нового министра энергетики

В Казахстане выбрали нового министра энергетики

Новым главой Минэнерго Казахстана стал Магзум Мирзагалиев, говорится в указе президента.

"Назначить Мирзагалиева Магзума Маратовича министром энергетики Республики Казахстан, освободив от должности министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан", - сказано в тексте документа.

Стоит отметить, что бывший руководитель ведомства Нурлан Ногаев был назначен акимом Мангистауской области.

Мирзагалиев с 2019 года возглавлял министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана. До этого он занимал пост вице-министра энергетики, а также вице-министра нефти и газа республики.

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Вестник Кавказа

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