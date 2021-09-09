"Виноградную" акцию протеста разгоняют в Араратской области

Виноградари устроили акцию протеста в Араратской области, перекрыв трассу Ереван-Ерасх в районе села Таперакан Араратской области. Об этом пишут армянские СМИ.

По данным Sputnik Армения, демонстранты требуют, чтобы местные винно-водочные предприятия приобрели у них урожай. Полицейские пытаются разблокировать дорогу, силой оттесняя участников акции с трассы.

Как сообщил сотрудник сельской администрации Таперакана Мушег Казарян, в прошлом году виноградари заключили предварительные контракты с компанией Vedi Alco, однако сейчас ее руководство не собирается покупать весь виноград. Отказался от закупок и завод в Таперакане.

Остальные предприятия готовы принять виноград, но по цене 115-120 драмов за килограмм, то есть ниже себестоимости. Фермеры просят повысить цену до 140-150 драмов (28-30 центов).