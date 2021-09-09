Червиченко: российский футбол лежит в яме по двум причинам…

Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко перечислил причины, ведущие "Спартак" к поражениям.

Во-первых, по его словам, в функциональную яму футбол ведет расписание РПЛ. "Посмотрите на нашу национальную команду, которая играет всего двадцать минут, а потом еле ползает… все из-за идиотского расписания РПЛ", - сказал он, пояснив, что до зимы проходит 20 туров, а затем футболисты фактически не играют.

Во-вторых, игроки не хотят "умирать на тренировках". "Слухи ведь не беспочвенные, что в "Спартаке" есть недовольные нагрузками. Футболисты где-то не до конца дорабатывают и не хотят напрягаться", - привел причину Червиченко.

По его мнению, последний факт говорит о том, что "они шатаются по ночным клубам. Если бы они до конца выкладывались на тренировках и играх, им бы было некогда скакать козлом в ночных клубах", - цитирует "Советский спорт".