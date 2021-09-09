Власти дали пугающий прогноз по коронавирусу в Москве

Власти оценивают вероятность очередной волны Covid-19 в Москве как очень высокую, об этом сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на Форуме социальных инноваций регионов.

"Вероятность четвертой волны очень высокая", - цитирует его РИА Новости.

Тем не менее, чиновник подчеркнул, что сейчас ситуация значительно изменилась, поскольку у властей есть опыт относительно того, в какой очередности и при каких показателях заболеваемости нужно перепрофилировать койки для ковидных пациентов.

Хрипун добавил, что на сегодня прививки от коронавируса сделали свыше 4,8 млн жителей Москвы.